1 minuto in Borsa 28 aprile 2022 - [video]

immobiliare

media

Euro / Dollaro USA

, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto(+6,33%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto(-0,70%).Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%.Tra glirilevanti, distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 8,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PIL. In Germania ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 13.274 punti.