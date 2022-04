Buongiorno dalla Borsa 29 aprile 2022 - [video]

Dow Jones

, che porta a casa un guadagno dell'1,85% sul; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 13.456,06 punti.Oggi la Borsa diè chiusa per festività (Showa Day) mentresegna un mediocre calo dello 0,23%, terminando gli scambi a 10.628,9 punti., così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,02%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,26%; denaro su, che registra un rialzo dello 0,80%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,38% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,95%.Annunciati in Spagna, pari a 0,3%, e, che si attesta su -3,8%. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio del PIL, e dall'Unione Europea quello di M3.