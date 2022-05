Buongiorno dalla Borsa 11 maggio 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 32.160,74 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%; al contrario, ilguadagna l'1,30% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 12.345,86 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,18%, archiviando la seduta a 26.213,6 punti.amplia la performance positiva dell'1,37% e chiude a 10.912,7 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,48%;avanza dell'1,05%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,14% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,69% sui valori precedenti.In Germania annunciati i Prezzi al Consumo pari a 7,4%. In Cina, lo stesso dato si attesta su 2,1%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Scorte di Petrolio.