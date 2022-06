Buongiorno dalla Borsa 3 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33 248.28 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 12 892.89 punti.lievita dell'1.27% e archivia la seduta a 27 761.6 punti.allunga timidamente il passo dello 0.67% e chiude a 11 628.3 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0.44%;Londra chiusa per il giubileo di platino delle Regina;avanza dello 0.46%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0.86% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2.69%. Distribuito il dato sulla Produzione industriale della Francia, pari a -0.1%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e delle Vendite al Dettaglio.Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sull'ISM non manifatturiero.