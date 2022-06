Buongiorno dalla Borsa 21 giugno 2022 - [video]

Tokyo

Ieri Wall Street è rimasta chiusa per festività.Brilla, in aumento dell'1,84%, chiude a 26.246,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,51% e archivia la seduta a 12.423,9 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,76%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,08%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,16% sul precedente. Brillante rialzo per i, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,13%.È previsto giovedì negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, delle Scorte di Petrolio e del PMI composito.Si attende dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.