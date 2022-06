Buongiorno dalla Borsa 22 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Autogrill

, che porta a casa un guadagno del 2,15% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 11.546,76 punti.porta a casa un calo dello 0,37%, con chiusura a 26.149,6 punti.segna un mediocre calo dello 0,51%, terminando gli scambi a 12.423,9 punti., assieme agli altri Eurolistini. Lettera su, che registra un importante calo del 2,14%; crolla, con una flessione dell'1,64%; scende, con un ribasso del 2,03%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,98%. Ribasso per, che tratta in perdita del 3,73% sui valori precedenti.Nel Regno Unito, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 9,1%. È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, delle Scorte di Petrolio e del PMI composito.