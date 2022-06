Buongiorno dalla Borsa 28 giugno 2022 - [video]

Dow Jones

, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 31.438,26 punti; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 12.008,24 punti, ritracciando dello 0,81%.riporta un guadagno dello 0,66%, terminando a 27.049,5 punti.amplia la performance positiva dell'1,10% e chiude a 12.825,6 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,91%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,96%; ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,38% sul precedente. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,71%.Si attende domani nel pomeriggio dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base annuale che per quella annuale. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia consumatori. Domani, in Spagna l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.