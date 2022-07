Buongiorno dalla Borsa 12 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

BPER

, che termina con un calo dello 0,52% sul; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 11.860,28 punti, ritracciando del 2,19%.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,77% e termina gli scambi a 26.336,7 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -1,87% e chiude la seduta a 12.617,2 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una chiara direzione. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,78%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,42%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,61%. Si muove verso il basso, con una flessione del 2,39%.Si attende domani dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice ZEW. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale.