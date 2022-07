Buongiorno dalla Borsa 13 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,62%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 11.744,99 punti, ritracciando dello 0,97%.conclude in progresso dello 0,54%, archiviando la sessione a 26.478,8 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,41%, archiviando la giornata a 12.439,3 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,95%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,50%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,19%. Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dell'1,07%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a 10,2%. In Francia, lo stesso dato si attesta su 5,8%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.