Buongiorno dalla Borsa 13 settembre 2022 - [video]

, con ilche avanza a 32.381,34 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 12.739,72 punti.riporta un guadagno dello 0,25%, terminando a 28.614,6 punti.lievita dell'1,11% e archivia la seduta a 11.877,8 punti., in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,05%; poco mosso, che mostra un -0,13%; composta, che cresce di un modesto +0,21%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,92%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,28%.Annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 10,5%, e, dove il valore è 7,9%. Stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice ZEW. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre questo pomeriggio.