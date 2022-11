1 minuto in Borsa 10 novembre 2022 - [video]

telecomunicazioni

sanitario

Euro / Dollaro USA

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.Settore(+2,81%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-1,11%).Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,61%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sulla Produzione industriale dell'Italia, pari a -1,8%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.