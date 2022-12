Buongiorno dalla Borsa 23 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

, in flessione dell'1,05% sul; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 10.956,14 punti, ritracciando del 2,49%.Ribasso per, in flessione dell'1,03%, termina le contrattazioni a 26.235,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,25% e archivia la seduta a 10.849,6 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Poco mosso, che mostra un +0,06%; resta vicino alla parità(+0,03%); sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,06%.Il settore, con il suo -1,50%, si attesta come peggiore del mercato.In Spagna, annunciato il PIL, pari a 0,2%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, di Vendita di Case Nuove e degli Ordini beni durevoli.