Buongiorno dalla Borsa 5 gennaio 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Sesa

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 33.269,77 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 10.914,8 punti.riporta un guadagno dello 0,40%, terminando a 25.820,8 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,13%), archiviando le contrattazioni a 11.332 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,31%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,46%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,60%. Andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,00%.Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PMI servizi, che degli Occupati ADP.