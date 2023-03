Buongiorno dalla Borsa 13 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

e si attesta su 31.909,64 punti in chiusura; sulla stessa linea, ilha perso l'1,38%, terminando la seduta a 11.830,28 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,11%, termina le contrattazioni a 27.833 punti.allunga timidamente il passo dello 0,55% e chiude a 11.505 punti., che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,35%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%.Il settore, con il suo -2,09%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,20% sui valori precedenti.È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia del Tasso della Disoccupazione, che delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione. Sempre domani l'agenda della Spagna prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale.