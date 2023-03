Buongiorno dalla Borsa 22 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

, a 32.560,6 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 12.741,44 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,93%), archiviando le contrattazioni a 27.466,6 punti.allunga timidamente il passo dello 0,61% e chiude a 11.496,9 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio, che negozia con un +0,04%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,19%;è stabile, riportando un moderato -0,16%.Il settore, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove verso il basso, con una flessione del 3,48%.Annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 10,4%. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di Vendita di Case Nuove, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio ancora degli Stati Uniti.