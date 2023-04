Buongiorno dalla Borsa 6 aprile 2023 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,24%; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 12.967,2 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,22%, termina le contrattazioni a 27.472,6 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,04%, terminando le negoziazioni a 11.864,7 punti., mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,37%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,79% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,89%.In Germania, pubblicata la Produzione industriale, pari a 2%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati. Questo pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.