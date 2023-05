Buongiorno dalla Borsa 29 maggio 2023 - [video]

Dow Jones

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,00%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 14.298,41 punti.amplia la performance positiva dell'1,03% e chiude a 31.233,5 punti.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,81%, archiviando la giornata a 10.821,6 punti., in un contesto europeo più che positivo. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,95% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,57%.Si attende domani dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Vendite al Dettaglio. Sono previsti sempre domani dall'Unione Europea l'annuncio di M3, e dall'Italia quello dei Prezzi alla Produzione.