Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,93%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,06%.Sul mercato delle materie prime, l'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%.È previsto mercoledì sia dalla Francia che dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. È previsto domani sempre dall'Italia l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Mercoledì è in programma il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 7.597,25 punti.