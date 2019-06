ANIEF, Pacifico: "Insufficienti risorse dal Governo"

Ancora la scuola, nel mirino di. La legge di stabilità ha finanziato le risorse per l'aumento degli stipendi per i dipendenti statali.Ha fatto il punto della situazione il presidente di, Marcello, ai microfoni di Teleborsa, parlandone in maniera ampia: "ANIEF ha sempre denunciato come queste risorse, che si aggirano intorno ai 30 euro a testa di aumento per gli statali, sono insoddisfacenti. Questi soldi sono presenti, stanziati dal. La soluzione, forse è quella di rinnovare i contratti - continua Pacifico - ma non possono essere rinnovati se non si firma la nuova rappresentatività, che blocca le trattative per i rinnovi"."Questo è un momento pericoloso, ilsta cercando di raccogliere tutte le risorse disponibili per evitare la procedura d'Infrazione, che potrebbe riprendersi i soldi stanziati gli aumenti - continua Pacifico - se fossi stato nel sindacati rappresentativi avrei subito firmato l’accordo per bloccare almeno questi interventi e dare aumenti agli statali. Addirittura, a, c’è stato un accordo per dare 80, 100 euro in più a un milione di docentie se non si firma l’accordo questi soldi saranno bruciati".La speranza è quella della firma di questo accordo da parte delle confederazioni rappresentative perché "se non si firmerà gli statali perderanno quei pochi aumenti che avrebbero potuto avere". "ANIEF - conclude il presidente - ricorrerà aiperché non è possibile che per interessi di parte, delle propriesi vadano a minare gli interessi dei lavoratori. Il sindacato nasce per tutelare i lavoratori e non per illuderli, ci batteremo fino in fondo per rispettare questo sacrosanto diritto".