Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 27.147,08 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 7.888,56 punti. In frazionale progresso il(+0,38%), come l'indice cinese (0,31%)., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un moderato -0,13%; senza slancio, che negozia con un +0,19%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,30% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,80%.È previsto stamattina dal Regno Unito l'annuncio delle Vendite al Dettaglio. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PhillyFed. In Giappone domani i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Lunedì, in Unione Europea l'agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.