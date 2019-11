Ferrari

Amplifon

oro

, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,74%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -0,95%.Tra le principali materie prime, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.511,9 dollari l'oncia.Tra glirilevanti, in Unione Europea, il valore del PMI manifatturiero è 45,9 punti. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, del PMI servizi e dell'ISM non manifatturiero.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 8.206 punti.