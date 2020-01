Scuola, Anief farà scattare operazione trasparenza su contratti, carriere e precari

Con l'inizio del nuovo anno ilguarda ale getta le basi per unaa tutela deiNe abbiamo parlato durante un incontro con ilche ha sottolineato come, fin dai primi giorni del 2020 èdentro leattraverso delleche finalmente vadano ad informaresulle proposte da fare per. Bisogna ripartire dalla base, capire quali sono le, per questo uno dei punti da trattare all'interno delle assemblee dovrà necessariamente riguardare, ormai scaduto da un anno, nel 2018.Ma non solo. "e, probabilmente, degli anni successivi - prosegue Pacifico - sarà lae di tutte ledel personale sia. La Cassazione, infatti, attraverso delle sentenze cui faremo riferimento, ha fornito una giurisprudenza che ha fatto scuola e permette di far valutare nelle ricostruzioni di carriere tutto il servizio pregresso e subito, senza attendere anni,"Non meno importante, sottolinea ancora Pacifico, la: come ANIEF vogliamo essere il futuro, fare una, per questo vogliamo ascoltare e capire cosa non va".Il primo incontro è a Trieste ilma "che terrò io insieme a tutti gli altri dirigenti sindacali ANIEF, precisa Pacifico sottolineando che "E' un anno che parte sotto i migliori auspici", con il sindacato che si vuole schierare dalla parte dei