Cura Italia, primi emendamenti Anief per garantire avvio del prossimo anno scolastico

Tra i vari emendamenti cheha presentato in quinta commissione bilancio nell'ultimoci sono degli emendamenti molto importanti che riguardano un'emergenza che già il Governo aveva individuato nell'ottobre scorso, in autunno, quando aveva approvato quel decreto ribattezzato "Salva scuola" e quei concorsi.perché questi. Chiediamo - afferma il- che. "Capiamo che è un momento molto particolare, ma capiamo anche che bisogna ragionare in prospettiva. I concorsi saranno bloccati quindi".Riteniamo - afferma Pacifico - che "per fare funzionare la nostra scuola e per andare a ottemperare quello che ci dice l'Europa, sia quello di andare a, attraverso procedure molto semplici. Come reclutarli dalle graduatorie d'istituto provinciali per esempio per il personale docente. Per il personale ATA dalla graduatoria 24 mesi. Basta".E poi - aggiunge il sindacalista - "è importante reclutare gli insegnanti di religione, i facenti funzioni dsga. Orma quasi uno 1 su 2 sta portando avanti anche il lavoro a distanza delle nostre scuole. Si trattano di provvedimenti di buon senso.: stanno facendo funzionare le nostre scuole.andare a capire quali strumenti possa portare avanti e Anief in questo li ha individuati". Fondamentalmente - conclude Pacifico - ". C'è un provvedimento addirittura che sospende i licenziamenti piuttosto che sospenderli per queste maestre che hanno superato l'anno di prova bisognerebbe confermarle nei ruoli. Sono tutti i provvedimenti quindi molto importanti. Ci sono anche altri sull'eliminazione del contenzioso, approviamoli. In questo momento sono norme di urgenza che bisogna portare avanti per fare funzionare il prossimo anno scolastico nel migliore dei modi possibili".