Maturità, il 7 maggio incontro Ministero e sindacati: Anief pronta a proposte per nuovo anno scolastico

Parteciperemo con delle proposte specifiche per capire comese questa è la strategia e le modalità che consiglieranno anche i tecnici del governo della task force, perché bisogna garantire agli studenti e alle loro famiglie e al personale anche amministrativo, ai commissari e presidenti di commissione ovviamente, la sicurezza nello svolgimento di questi esami che saranno comunque semplificati. Cosìriferendosi all'incontro il 7 maggio, tra Ministero e sindacati. E questo - sottolinea il sindacalista -per capire bene a settembre dove vuole andare a parare il Ministero, soprattutto il Governo. Se vuole veramente fare questao se era solo un'ipotesi a cuiperché, ma, sdoppiandole, facendo un grande piano di riassunzione di quei 250/300 mila docenti AtA persi negli ultimi 15 anni per motivi di bilancio.E come oggi si discute degli errori fatti nella sanità per quanto riguarda il bilancio sottratto per la salute dei cittadini, noi riteniamo che bisogna discutere anche degli errori, dei dettagli e del bilancio sottratto per l'istruzione dei nostri figli e per l'istruzione di domani. E' molto importante - spiega il sindacalista - perché oggi in quattro mesirispetto al patto di stabilità che in questo momento non è vigente, perché si va in deroga,se ha un progetto se invece il progetto del governo è quello di mantenere le risorse uguali nell'istruzione e andare ad alternare gli studenti per fare in modo che qualcuno possa avere una, in un orario dimezzato, rispetto a prima o con un doppio lavoro degli stessi docenti, questa èporta al diritto allo studio. Per due tre mesi stiamo reggendo con questa didattica a distanza. Pensare che il prossimo anno scolastico possa, anche per la metà delle ore di lezioni,. Pensare di, se dovesse rimanere necessario il tema del distanziamento sociale anche durante le riunioni in classe, si può avviare. Ci sono quattro mesi di tempo per pensare di assumere 200-300 mila insegnanti in più per ripristinare i diecimila plessi dismessi negli ultimi anni. Per fare le classi con 13-14-16 alunni dipende il numero di metri quadri, dipende il numero distanziamento e perrispettando la regola pienamente della sicurezza dei lavoratori. Noi siamo convinti che se si deve fare didattica in presenza si deve fare in tutta sicurezza degli studenti, del personale ATA e del personale docente.Quindi- conclude Pacifico -per approfondire non solo uno, per approfondire tutti questi temi, ma partendo dalla volontà del Governo di mettere quei soldi che sta mettendo sulla sanità anche per l'istruzione.