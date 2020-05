Dow Jones

A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 25.400,64 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 9.416,71 punti. Chiude sulla parità Tokyo, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 21.877,9 punti. Shenzhen segna un mediocre calo dello 0,27%, terminando gli scambi a 10.653,5 punti., mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,39%; spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,85%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,77%. A picco, che presenta un pessimo -2,69%.Pubblicati in, pari a -5,3%, e, che si attesta su 0,2%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia di M3, che dei Prezzi al Consumo.