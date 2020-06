Notizie dal Forex 11 giugno 2020 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

GBP/USD

L’euro si apprezza ancora nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1346 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1391. Aumentano le scorte di magazzino negli Stati Uniti mentre continuano a scivolare le vendite all’ingrosso che crollano del 16,9% su base mensile.Il biglietto verde scende nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 107,01, con un peggioramento verso il supporto stimato a 106,77. Il Presidente della Fed ha ammesso che c'è grande incertezza sul futuro e assicura tassi fermi fino al 2022.La sterlina sale ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2648 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,2721 dollari. Frena ancora la crescita dell'inflazione negli Stati Uniti a maggio, con i prezzi al consumo in calo dello 0,1% su base mensile.L’euro corregge al ribasso nei confronti dello yen. La coppia scambia a 121,41, con la nuova area di supporto vista a 120,86. Gli ordini dei macchinari sono risultati in forte calo del 12% in Giappone ad aprile, a causa della brusca frenata dell'export.