Buongiorno dalla Borsa 28 luglio 2020 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,43%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,82% termina a quota 10.674,38 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,26% e archivia la seduta a 22.657,4 punti.conclude in progresso dello 0,32%, archiviando la sessione a 12.976,9 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,39%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Apprezzabile rialzo (+0,70%) a Milano per il compartoPunta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,05%.Si attende domani dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base mensile che per quella annuale.I mercati sono in attesa della Fiducia consumatori degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.Domani, in Spagna, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio.