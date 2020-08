Buongiorno dalla Borsa 24 agosto 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Fullsix

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 27.930,33 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 11.555,16 punti.allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 22.985,5 punti.lievita dell'1,18% e archivia la seduta a 13.478 punti.. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,42%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,34%; denaro su, che registra un rialzo dell'1,40%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,86% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 9,76% sui valori precedenti.È previsto domani dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. È previsto sempre domani ancora dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia consumatori.