1 minuto in Borsa 10 settembre 2020 - [video]

, mentre si muovono in calo le principali Borse europee.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+1,14%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-1,46%).Tra i principali cambi, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,18.Tra ledi maggior peso, in Italia annunciata la Produzione industriale pari a 7,4%.In Francia, lo stesso dato si attesta su 3,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che delle Scorte di Petrolio.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 11.336,75 punti.