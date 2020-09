Buongiorno dalla Borsa 11 settembre 2020 - [video]

Dow Jones

Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,45% sul; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,12%, scendendo fino a 11.154,12 punti.amplia la performance positiva dello 0,74% e chiude a 23.406,5 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,92% e chiude a 12.742,8 punti., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Il settore, con il suo -1,04%, si attesta come peggiore del mercato. Andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,78%.In Spagna annunciati i Prezzi al Consumo pari a -0,5%. In Germania, lo stesso dato si attesta su 0%. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio. In Unione Europea lunedì i mercati sono in attesa della Produzione industriale.