TFA Sostegno, Anief ricorre per candidati esclusi dalle prove selettive e dagli iscritti

"È necessario fare delle prove suppletive per tutti i candidati che si sono ritrovati in isolamento domiciliare". Questo l'appello delche commenta criticamente iper l'accesso al nuovo corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno (). Un diritto che l'Anief ha ribadisce anche in una lettere al. "Nel caso questa richiesta non venga accolta – afferma Pacifico – l'ufficio legale dell'Anief predisporrà dei ricorsi per consentire a questi candidati di sostenere le prove".Altra questione sollevata dal sindacato riguarda le "grandidei diversi atenei italiani". Discrepanze dovute al metodo utilizzato per determinare il superamento della prova che fissa il punteggio necessario in base al risultato del più bravo. "In alcune università – spiega il leader dell'Anief – sono passati, ad esempio, dei candidati che ottenuto 11 punti, in altri per poter essere ammessi alle prove scritte dopo la preselettiva bisognava raggiungere un punteggio di 25-30. Riteniamo sbagliato questo criterio in quanto attraverso la prova preselettiva non vengono valutate le conoscenze richieste dalle prove concorsuali".Da qui l'invito rivolto dall'Anief a tutti gli esclusi, in particolare a coloro che hanno raggiunto la sufficienza di 18 trentesimi alla preselettiva, aper accedere alle prove scritte e orali. "Ribadiamo, inoltre, – ha concluso Pacifico – la necessità chevengano ammessi ai corsi senza passare dalle selezioni. Quest'anno in più di 50mila saranno in cattedra senza specializzazione".