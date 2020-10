Didattica a distanza, Anief firma il contratto per le regole degli insegnanti

"Da domani le scuole superiori dovranno svolgere almeno il 75% della didattica a distanza, la cosiddetta. Una didattica che dovrà essere svolta da almeno un milione di insegnanti. In tale scenario abbiamoper andare a disciplinare questa modalità di lavoro che, visto l'aumento dei contagi, fino a quando continuerà l'emergenza Covid-19, sarà sempre più comune". È quanto ha annunciato il. Il contratto èprevede la possibilità della Ddi nelle istituzioni scolastiche qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza."Questo contratto – ha affermato Pacifico – dà delle precise norme affinché si faccia chiarezza su quali sono le responsabilità dell'organizzazione che, ora, non ricadono più solo sul dirigente scolastico ma sulnella sua interezza. A quest'ultimo è, infatti, affidato il compito di rielaborare e aggiornare il piano della didattica digitale compatibilmente con l'orario di lavoro degli insegnanti, come previsto da contratto. Agli istituti viene data, il minimo fissato al 75% potrebbe dunque, a discrezione di ogni scuola, arrivare al 100% delle lezioni. Per ora ciò è possibile solo per le scuole secondarie ma è evidente che qualora emergesse la necessità di chiudere anche le scuole dell'infanzia e primarie si estenderà anche a questo personale".Nella propria relazione il sindacato Anief ha sottolineato la questione dei docente impossibilitati a svolgere la didattica a distanza. Da qui – ha sottolineato il presidente Anief – l'"affinché in Legge di Bilancio vengano trovate quelle somme necessarie a fornire a tutto il personale, non solo ai docenti di ruolo, laper la formazione e l'acquisto di strumenti elettronici necessari per la didattica digitale". Ad oggi – ha proseguito Pacifico – "vi sono 200mila precari che non hanno accesso a questo bonus". Altra questione riguarda il personale ata il cui contratto, per l'Anief, dovrà essere rivisto alla luce dell'introduzione del lavoro agile."Quello di oggi – ha concluso il presidente del giovane sindacato – è ile, anche se diverse nostre richieste non sono state accolte, abbiamo lavorato per far sì che il testo venisse migliorato in diversi punti".