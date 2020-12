Ricostruzione di carriera, ad un anno da sentenza Cassazione ottenuta da Anief continua tutela sindacato

"È passato un anno da quando i legali dell'Anief hanno ottenuto in Cassazione una storica sentenza che ha riconosciuto il. Da quel momento chiunque abbia presentato ricorso presso i tribunali del Lavoro ha avuto il riconoscimento di un diritto che, attualmente, il contratto siglato dagli altri sindacati non riconosce. Si tratta il diritto alla ricostruzione integrale di tutta la carriera pregressa con contratti a tempo determinato senza dover aspettare il primo gradone stipendiale dei 9 anni di servizio". È quanto afferma ilsottolineando che "ancora oggi, purtroppo, chi viene immesso in ruolo deve aspettare in media 9 anni per ottenere la ricostruzione integrale della carriera"."Il tribunale – prosegue Pacifico – ha, invece,come prevede l'attuale contratto che Anief ha denunciato come ingiusto". Dopo aver impugnato il contratto e aver vinto in tribunale, il prossimo step – annuncia il sindacalista – sarà quello di "convincere anche gli altri sindacati, in occasione del prossimo rinnovo del contratto, a eliminare questa norma". Una norma che il leader dell'Anief definisce "ingiusta anche perché va in contrasto con il diritto comunitario". Nel frattempo per vedersi riconoscere tale diritto è necessario ricorrere in tribunale."Come Anief – afferma Pacifico – riteniamo che non sia giusto vedersi discriminati solo perché i propri contratti erano a termine e non a tempo indeterminato. Abbiamo anche presentato deglie stiamo aspettando che vengano approvati. La battaglia sindacale dell'Anief – conclude il sindacalista – avviene su tutti i livelli e speriamo che finalmente i precari non siano più penalizzati a causa dell'abuso dei contratti a termine".