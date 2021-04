Buongiorno dalla Borsa 7 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,29%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 13.578,46 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,12%, archiviando la seduta a 29.730,8 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,74% e chiude a 13.979,3 punti.. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio, che negozia con un +0,15%; ben impostata, che mostra un incremento dello 0,80%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,71% sul precedente. Prepotente rialzo per i, che mostra una salita bruciante del 4,55% sui valori precedenti.Stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI composito. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti, in previsione domani nel pomeriggio. In Cina venerdì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.