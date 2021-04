Buongiorno dalla Borsa 13 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 33.745,4 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 13.819,35 punti, in prossimità dei livelli precedenti.guadagna bene e porta a casa un +0,72%, terminando la sessione a 29.751,6 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,3% e termina gli scambi a 13.495,7 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%.Apprezzabile rialzo (+0,86%) a Milano per il comparto. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,80%.Nel Regno Unito, annunciata la Produzione industriale, pari a 1%. Stamattina si attende dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW, e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo degli Stati Uniti.