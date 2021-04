Buongiorno dalla Borsa 27 aprile 2021 - [video]

Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.981,57 punti; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 14.026,16 punti.segna un mediocre calo dello 0,46%, terminando gli scambi a 28.991,9 punti.allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 14.264,1 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un +0,12%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,36%. In forte ribasso, che mostra un -3,28%.Giovedì l'agenda della Germania prevede la pubblicazione del Tasso di Disoccupazione, e si attende dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto domani nel pomeriggio.