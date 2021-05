Buongiorno dalla Borsa 4 maggio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

media

Mediaset

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,70%; al contrario, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 13.799,72 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,83% e chiude a 28.812,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,18%, archiviando la seduta a 14.438,6 punti.. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,73%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,36%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,55% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 5,88%.È previsto domani nel pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio dell'ISM non manifatturiero, del PMI composito e delle Scorte di Petrolio. Sempre domani è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea.