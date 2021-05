Il punto sulle commodities 16 maggio 2021 - [video]

petrolio

Risultato positivo per il, che lievita dello 0,94%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,21, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,32. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 68,1.Settimana fiacca per il, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,163.Andamento piatto per il, che propone sul finale di settimana un timido 0%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,993, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,936. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,05.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 6,04%. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 750,75.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 12,34%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 764.Aggressivo avvitamento per la, che archivia la settimana mostrando una perdita dell'1,68%. L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, sebbene il breve periodo metta in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.638,42. Primo supporto visto a 1.571,42.Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che chiude la settimana con un timido +0,6%. La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.851,07, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.824,17. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1.877,97.