Buongiorno dalla Borsa 4 giugno 2021 - [video]

Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 34.577,04 punti; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 13.529,68 punti.segna un mediocre calo dello 0,40%, terminando gli scambi a 28.941,5 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,65% e archivia la seduta a 14.761,1 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Piatta, che tiene la parità; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,78% sul precedente. Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita dello 0,00%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Variazione occupati, che del Tasso di Disoccupazione. In Unione Europea sempre stamattina i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.