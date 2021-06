1 minuto in Borsa 8 giugno 2021 - [video]

vendite al dettaglio

beni per la casa

spread

. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.In buona evidenza a Milano il comparto(+1,29%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-1,17%).Lieve peggioramento dello, che sale a +107 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a 79,8 punti, e, pari a -0,3%. Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Cina. Ancora domani nel pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 13.855 punti.