Buongiorno dalla Borsa 17 giugno 2021 - [video]

Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,77% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 13.983,01 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,93%, archiviando la giornata a 29.018,3 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,57% e chiude la seduta a 14.295,9 punti., mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; pensosa, con un calo frazionale dello 0,40%; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,31%. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,59% sui valori precedenti.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora stamattina. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.