Buongiorno dalla Borsa 18 giugno 2021 - [video]

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,62%; al contrario, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 14.163,81 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,19%, terminando le negoziazioni a 28.964,1 punti.amplia la performance positiva dell'1,23% e chiude a 14.472,4 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un moderato -0,1%; senza slancio, che negozia con un +0,02%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,71%. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,68%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicati i Prezzi alla Produzione, in Germania, dove il valore raggiunge 7,2% su base annuale, mentre si registrano 1,5% su base mensile. I mercati sono in attesa della Bilancia commerciale dell'Unione Europea, in previsione martedì. Si attende sempre dall'Unione Europea la diffusione delle Partite correnti Zona Euro, previsto stamattina.