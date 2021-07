Il punto sulle commodities 05 luglio 2021 - [video]

oro nero

benzina verde

benzina verde

derivato sul Gas

grano

frumento

derivato sul mais

derivato sul mais

derivato sui semi di soia

Soia

oro

metallo giallo

. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 75,96, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 73,5. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 78,42.. La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,327, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,246. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,408.. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,777, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,589. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 3,965.. Lo status tecnico di medio periodo delrimane negativo. Nel breve periodo evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 674,58, mentre i supporti sono stimati a 640,58.. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 734,08, mentre il supporto più immediato si intravede a 690,58. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 777,58.. La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte delrestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge nel breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci.