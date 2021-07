Buongiorno dalla Borsa 21 luglio 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

S.S. Lazio

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,62%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 14.728,21 punti.riporta un guadagno dello 0,58%, terminando a 27.548 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,12%, archiviando la seduta a 15.011,4 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,03%; in luce, con un ampio progresso dello 0,79%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,69% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,18%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Si attende dal Regno Unito la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto venerdì.