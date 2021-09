Buongiorno dalla Borsa 15 settembre 2021 - [video]

Dow Jones

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,84%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,33%, chiudendo a 15.382,9 punti.segna un mediocre calo dello 0,52%, terminando gli scambi a 30.511,7 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,54% e archivia la seduta a 14.626,1 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Resta vicino alla parità(-0,1%); senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta, che tiene la parità.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,96%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,94%.In Francia annunciati i Prezzi al Consumo pari a 1,9%. In Regno Unito, lo stesso dato si attesta su 3,2%. Stamattina saranno diffusi il dato sulla Produzione industriale dall'Unione Europea, e il dato sui Prezzi al Consumo dall'Italia.