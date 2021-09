Buongiorno dalla Borsa 24 settembre 2021 - [video]

Dow Jones

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,48%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 15.316,58 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,06%), archiviando le contrattazioni a 30.248,8 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,77%, terminando la sessione a 14.387,4 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,31%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,21%. In forte ribasso, che mostra un -2,86%.In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto lunedì.È previsto sempre lunedì dagli Stati Uniti l'annuncio degli Ordini beni durevoli. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori, previsto martedì.