Finanziaria, Anief chiede almeno 4 miliardi in più per il rinnovo del contratto nella scuola

E' di nuovo tempo di res il sindacatopresi nel maggio scorso, quando è stato siglato assieme alle altre confederazioni il. In quell'occasione, infatti, il Governo si era impegnato a mettere delleper il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, ma soprattutto a dirottare queste risorse perdella scuola, sia gli insegnanti sia il personale amministrativo, i cui livelli stipendiali sono fermi da più di 40 anni., afferma il Presidente del sindacato, aggiungendo "il ministro Bianchi ha approvato delle linee guida, ma il personale della scuola ha bisogno diper recuperare l'inflazione ed il costo della vita perso negli ultimi 13 anni quando è scattato il primo blocco degli stipendi. E, soprattutto, serve un'azione forte per verificare iled il personale di ruolo" ."Occorre poii, ie riconoscere delleche noi abbiamo individuato. Le abbiamo chiamate semplicemente come, indennità di incarico e di sede. La prima - spiega il sindacalista - èed è veramente importante in questo momento riconoscere il lavoro dal che si fa scuola in presenza. Dall'altra parte, vista la precarietà esistente, è importante riconoscereper prevenire gli abusi dei contratti a termine, edper garantire a tutti quanti di poter lavorare anche a centinaia di chilometri di distanza e conseguente modificare le regole sulla mobilità cn l'abolizione di tutti i vincoli"."Sono proposte che noi stiamo facendo.che stiamo facendo ogni giorno ed è importante da qui fino a dicembre partecipare a questi incontri, anche per dare il proprio contributo e per costruire tutti insieme la nostra piattaforma sindacale contrattuale per una scuola più giusta e più sicura", conclude Pacifico.