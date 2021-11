Buongiorno dalla Borsa 15 novembre 2021 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,5%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,04%.riporta un guadagno dello 0,56%, terminando a 29.776,8 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,04%, terminando le negoziazioni a 14.705,4 punti., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Il settore, con il suo -1,49%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,77% sui valori precedenti.Distribuito il dato sul PIL del Giappone, pari a -0,8%. Domani è previsto dall'Unione Europea l'annuncio sul PIL e dal Regno Unito quello del Tasso di Disoccupazione, mentre in Francia saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.