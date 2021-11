Buongiorno dalla Borsa 30 novembre 2021 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Stellantis

suldello 0,68%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 16.399,24 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,63% e termina gli scambi a 27.821,8 punti.riporta un guadagno dello 0,22%, terminando a 14.810,2 punti.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Scivola, con un netto svantaggio dello 0,94%; spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,86%; in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Il settore, con il suo -1,40%, si attesta come peggiore del mercato. Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,55%.Pubblicati in, pari a 3%, e, che si attesta su 2,8%. Stamattina saranno diffusi il dato sul Tasso di Disoccupazione dalla Germania, e il dato sui Prezzi al Consumo dall'Unione Europea.