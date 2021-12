Sciopero del 10 dicembre: le ragioni della protesta. La scuola merita

ed oggi in migliaia stanno. Manifestazioni a Roma, anche sotto la pioggia, per chiedere al governo quelle, per far, anche il personale ATA dimenticato dalla legge di bilancio,e che non risolverà il problema della sicurezza nelle nostre scuole e che è stato già dichiarato incostituzionale in Slovenia, che è stato sospeso negli Stati Uniti e che è stato rimesso in Corte di Giustizia europea"Lo spiega dalla piazza, Presidente del sindacato della scuola, ribadendo "la scuola merita delle risorse, il personale merita risorse aggiuntive che sono state stanziate per altre categorie, ma non per la scuola"."Bisogna cominciare a pensare che. Il governo l'aveva promesso a maggio nel Patto per la scuola che abbiamo firmato a Palazzo Chigi", sottolinea il sindacalista, aggiungendo "oggi però in Legge di bilancio non ci sono queste risorse, non si parla di stabilizzare i precari né di reclutamento. E neanche di risolvere i problemi sulla mobilità"."A questo punto certamente il: bisogna distanziare gli alunni ed il personale durante le lezioni, bisogna sdoppiare le classi e raddoppiare gli organici. Bisogna rimettere la scuola al centro del paese", conclude Pacifico.